Haftalık burç yorumu 31 Mayıs 2021- 6 Haziran 2021 | Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

Haftalık burç yorumlarına göre 31 Mayıs 2021- 6 Haziran 2021 günleri arasında bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 31 MAYIS 2021- 6 HAZİRAN 2021

Sevgili Koç; Bu hafta güvendiğiniz arkadaşlarınızdan beklediğiniz desteği alabilirsiniz. Kardeşleriniz veya yakın arkadaşlarınızla ilgilenmeniz gereken bazı konular olabilir. Sizin de onlara desteğinizi eksin etmemeniz gerekiyor. Bu hafta yeni kişileri hayatınıza alma konusunda acele etmemeniz gerekiyor. İlişkilerinizde ve iletişiminizde temkinli davranmanız gerekiyor. Dolduruşa gelmemeye çalışmalısınız. Kendi bildiğiniz doğrulara göre adım atmalı başkalarının düşüncelerini çok fazla önemsememelisiniz. Aceleci tavrınız aslında sizin bazı konularda daha da geç kalmanızı sağlıyor. Sabırlı olmaya çalışmalısınız. İş veya eğitim hayatınızla ilgili arzu ettiğiniz sonuçlara erişeceksiniz. Sağlam ve emin adımlarla ilerlemeye çalışmalısınız.

Haftanın spotu: "Ben kendimden eminsem hayatımdaki her şey yolunda gidecektir..."

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 31 MAYIS 2021- 6 HAZİRAN 2021

Sevgili Boğa; Bu hafta, iş hayatınızda önemli kişilerin dikkatini çekeceksiniz. Yaptığınız her işte temkinli olmanız sizi başarıya götürecektir. Arkanızdan konuşulanları kafanıza takmadan ve temkini elden bırakmadan devam etmeniz gerekiyor. Önemli insanların arkasından sürekli konuşulduğunu unutmamalısınız. Size karşı yapılan dedikodulara canınızı sıkmanız durumunda hayatınızdaki diğer konulara odaklanma sorunu yaşayabilirsiniz. Özellikle maddi konularda dalgın olmamaya çalışmalısınız. Bu dalgınlıklar yüzünden bir takım eşyalarınızı kaybetmeniz söz konusu olabilir. Konsantrasyonunuzu yükseltmeye özen göstermelisiniz. Olaylara karşı abartılı davranışlar sergilemekten kaçınmalısınız. Hayatınızda işe yaramayanları hayatınızdan çıkarın ki size katkıda bulunacaklara hayatınızda yer açılsın.

Haftanın spotu: Umutsuz olmayın!

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 31 MAYIS 2021- 6 HAZİRAN 2021

Sevgili İkizler; Bu hafta, maddi konularda şanslı olacaksınız. Çevrenizde hayata farklı bakışı olan kişilerin düşüncelerini önemseyin. Üstlendiğiniz sorunların sonuçlarını alacaksınız. Bugüne enerji dolu başladınız ve bu enerji hayalini kurduğunuz konuların net olarak çözüme kavuşacağını söyleyebiliriz. Uzun süredir işsizlik dedi çekiyorsanız bu hafta son bulacağını ve güzel iş fırsatları çıkacağını bilmelisiniz. Bu hafta özel hayatınızda yaptığınız bazı şüpheli yaklaşımlarınız ilişkinize zarar verebilir. Şikayetçi tavırlarınız karşınızdakini yıpratırsa sevgilinizi kaybedebileceğinizi bilmelisiniz. Adımlarınızı ona göre atmanızda yarar var. Eğer ilişkiniz yoksa kendinize yatırım yapmanız gereken bir haftada olduğunuzu bilmelisiniz.

Haftanın spotu: Aşk hayatınızda şüpheci olmayın!

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 31 MAYIS 2021- 6 HAZİRAN 2021

Sevgili Yengeç; Bu hafta, finansal konularda tekrar düzenlemeler yapmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Pandemi sürecinde har vurup harman savuran yengeçler bu hafta daha planlı ve kontrollü davranabilirler. Aşk hayatınızda fevri çıkışlar yapmamaya özen göstermelisiniz. Gerginliğinizi karşınızdaki kişiden çıkarmamalı ve sakin kalmaya çalışmalısınız. Yaşam enerjinizi dengelemeye ve sırlarınızı kimseyle paylaşmamaya özen göstermelisiniz. Güvendiğiniz kişilerin gerçekten güvenilir olup olmadığını tekrar bir gözden geçirmenizde fayda var. Bu hafta parasal birikiminizi arttıracak ve kendinizi güvende hissedeceksiniz. Bazı kronik hastalıklarınız ortaya çıkabilir. Kas ve eklem ağrılarına karşı dikkatli olmalısınız.

Haftanın spotu: Hayatı akışa bırak!

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 31 MAYIS 2021- 6 HAZİRAN 2021

Sevgili Aslan; Bu hafta, manevi olarak gözlerden uzak kalmak isteyebilirsiniz. Ruhunuzun neye ihtiyacı olduğu konusunda arayışa çıkabilirsiniz. Yalnız kalmaya ihtiyacınız olabilir ancak partnerinizden yardım alabilirsiniz. İçsel huzura kavuştuğunuz anda her şeyin daha da yoluna gireceğini göreceksiniz. İlişkilerinizde açık sözlü olduğunuz takdirde önemli adımlar atacağınızı bilmelisiniz. Sağlığınız konusunda dikkatli olmalısınız. Birden bazı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kendiniz çözüm üretmektense doktora gitmeye özen göstermelisiniz. Bu hafta değişimlere adım atma konusunda doğru bir haftada değilsiniz.

Haftanın spotu: Anlaşmalarını yaparken çok dikkat et!

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 31 MAYIS 2021- 6 HAZİRAN 2021

Sevgili Başak: Bu hafta, ikili ilişkilerde ani çıkışlar yapmamaya özen göstermelisiniz. Her şeyi merak etmemeli, çok konuşmamalı ve temkinli olmalısınız. Kuşkucu tavırlarınız karşınızdakinin sıkılmasına sebep olabilir. Onu özgür bıraktığınızı partnerinize hissettirin. Negatif enerjileri çoğaltmamaya özen gösterdiğiniz sürece sevgilinizle mükemmel bir hafta geçireceğinizi bilmeniz gerekiyor. Önemli iş ortamlarınızda üslerinizden istediğiniz desteği alabilirsiniz. Hayatınızdaki kişilerden beklediğiniz hareketlerle karşı karşıya gelebilirsiniz. Sıkıntılarınızı arkadaşlarınızla ve yakın çevrenizle paylaşırsanız daha da rahatlayabileceğinizi unutmamanız gerekiyor. Ufak sorunları dert etmemeye çalışmalısınız.

Haftanın spotu: Ruhunu özgür bırak!

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 31 MAYIS 2021- 6 HAZİRAN 2021

Sevgili Terazi; Partnerinize karşı özenli olmanız gereken bir haftanın içindesiniz. Bazı davranışlarınız karşınızdakini sizden soğutabilir. Karşınızdaki kişiyi uyarırken kırıcı olmamaya çalışmalısınız. Mesleki konularda yeni bir düzenleme kurmak isteyebilirsiniz. Uzun süredir var olan işinize yenilik katmak için mükemmel bir süreçtesiniz. İsteklerinizin gerçekleşmesi için isyan etmek yerine niyetinize uygun adımlarla sağlam bir şekilde ilerlemeniz gerektiğini unutmamalısınız. Yetinmeyi bilmeniz gereken bir haftadasınız. Umudunuzu kaybetmemeye özen göstermelisiniz. Aile büyüklerinizin laflarını dikkate almalısınız.

Haftanın spotu: Kendinize değer verin!

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 31 MAYIS 2021- 6 HAZİRAN 2021

Sevgili Akrep; Dargınlıkların son bulacağı bir haftaya giriyorsunuz. Kendi hatalarınızın farkına varacak ve ona göre adımlar atacaksınız. Bu dönem yaptıklarınızın karşılığını tamamen alacağınızı bilmelisiniz. Ne ektiyseniz onu biçeceksiniz. Hata yaptıysanız ve birine haksızlık yaptıysanız bunun üzerine giderek çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Kıskaçlık duygusundan uzaklaşmanız gerekiyor. Sevdiklerinizi paylaşamama konusu onlarla aranızı bozabilir. Alınganlık yapmamaya ve rahat olmaya çalışmalısınız. Her şeyi telafi etmek sizin elinizde olduğunu unutmamalısınız. Sağlıklı beslenmeye ve porsiyon küçültmeye özen göstermelisiniz. Bu hafta yapacağınız değişiklikler hoşunuza gidecek türden olacak

Haftanın spotu: Affedici ve itiraf edici ol!

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 31 MAYIS 2021- 6 HAZİRAN 2021

Sevgili Yay; Bu hafta, evinizle ilgili giderlerinizi düzenlemek için adım atmalısınız. Ailenizden maddi yardımlar almayı ihmal etmemelisiniz. Hayatınızda olan kişiye tarzı fazla korumacı olmamaya özen göstermeli annesi gibi davranmamalısınız. Bu durumlar karşınızdakinin sizden sıkılmasına ve uzaklaşmasına neden olabilirsiniz. Koruma altına alarak onu kendinizden uzaklaştırmayın. Özgür bırakmalısınız. Parasal konularda beklediğiniz yardımlar gelebilir. Sizi zorlayan konuların netliğe kavuşacağını bilmelisiniz. Yapacağınız görüşmelerde düşüncelerinizi açıkça belirtmeniz gerekiyor. İçsel anlamda patlamalar yaşamamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Çevrenizdekilerin yaptığı hatalarda uyarmak isterken sert davranmamanız gerektiğini bilmenizde yarar var

Haftanın spotu: Lütfen korumacı olma!

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 31 MAYIS 2021- 6 HAZİRAN 2021

Sevgili Oğlak; Bu hafta, ikili ilişkilerinizdeki bazı fikirlerinizi hayata geçirme fırsatı yakalayabilirsiniz. Parasal konulara çok fazla odaklanabilirsiniz ve istediğiniz miktara ulaşabileceğinizi bilmelisiniz. Yapacağınız görüşmelerden olumlu geri dönüşler alacaksınız. Bugün itibariyle isteklerinizin gerçekleşeceği bir sürece giriyorsunuz. Coşku ve tutku dolu günler yaşayacaksınız. Karşınızdaki kişilerin ilgi odağı olacak ve istediklerinizi kolay bir şekilde yaptırabileceksiniz. Evinizin dekorasyonunu değiştirmek isteyebilirsiniz. Evde yapacağınız değişikler evin içerisindeki yaşam enerjinizi de değiştirecek. Kimse için önyargılı olmamaya dikkat etmelisiniz.

Haftanın spotu: Empati yapmayı unutmayın!

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 31 MAYIS 2021- 6 HAZİRAN 2021

Sevgili Kova; Bu hafta, her konuda daha anlayışlı olacaksınız. İş hayatında beklediğiniz gelişmeler meydana gelebilir. Uzun süredir çektiğiniz kararsızlık durumlarınız son bulacak. Karar verirken kendinizden emin olacaksınız. Otorite figürleriyle yaptığınız konuşmalardan olumlu sonuçlar çıkabilir. İkili ilişkilerde gerginlik oluşturmadığınız süreçte aşk hayatınızdaki şansınızın artacağını bilmelisiniz. Sözlerinize dikkat etmeniz gerekmekte. Gerilmediğiniz takdirde hiçbir sorunla karşılaşmayacağınızı unutmamalısınız. Özellikle iş hayatınızda alacak verecek mevzularından dolayı bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bir süre daha ödeme yapacak kişilere zaman tanımanızda yarar olacağını bilmelisiniz. Başkalarının derdini kendi derdiniz gibi içselleştirip karma oluşturmayın. Gayet sağlıklı bir haftadasınız

Haftanın spotu: Boş sözler yapma!

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 31 MAYIS 2021- 6 HAZİRAN 2021

Sevgili Balık; Bu hafta, çocuklarınız varsa onlara özen göstermeye dikkat etmelisiniz. Eğer baskı kurar ve yasaklar oluşturursanız ters tepki yapabilir ve istemediğiniz durumlarla sonuçlanabilir. Aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu gelişmeler sizi oldukça mutlu edebilir. Duygularınızı ifade etmekten kaçınmamalısınız. Eşlerinizden görmek isteyip göremediğiniz ilgiyi bu hafta görebileceksiniz. Sizin de ilginizi saklamamanı gerekiyor. Ufak tefek sorunları büyütmediğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı unutmamalısınız. İş hayatınızda çalışırken agresif olmamaya dikkat etmelisiniz. Sindirim sisteminize dikkat etmelisiniz.

Haftanın spotu: Duygularınızı ifade edin!