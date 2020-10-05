Haftalık burç yorumu 5-11 Ekim 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Haftalık burç yorumu Nuray Sayarı 5-11 Ekim haftasında bekleyen gelişmeleri yorumluyor. Bu hafta burçları neler bekliyor sorusunun yanıtı gökyüzü ile yakından ilgilenenler tarafından merak ediliyor. Peki bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi burç için hangi gelişmeler olacak? Nuray Sayarı'nın 5-11 Ekim burç yorumları haberimizde..

HAFTALIK BURÇ YORUMU NURAY SAYARI 5-11 EKİM 2020

KOÇ BURCU HAFTALIK YORUM 5-11 EKİM NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Koçlar, bu hafta manevi bir durum size maddi kazançlar sağlayabilir. İlişkilerinizde ise her şey sizin elinizde olacak. Büyük bir aşk sizler bekliyor. Kalbi boş olan ve sürekli yaşadığı ilişkilerde kendini çıkmaz durumda hissedenler bu moddan tamamen arınacaklar. Bu arınma sizin ciddi anlamda duygu dünyanıza olumlu etkiler yaratacak.

Evli bir koç burcuysanız partnerinizin ailesi ile aranızda uyumsuzluklar, sürtüşmeler, fikir ayrılıkları varsa bu sebeple partneriniz ile aranızda sorun olmamasına dikkat edin. Siz ilişkinizde partnerinizle bir arada ve dayanışma halinde olmaya özen göstermelisiniz.

İşsiz bir koç burcuysanız ya da uzun süredir istediğiniz bir işi fırsatı elde etmekte zorluk çekiyorsanız, yeni bir iş hayatına adım atabilirsiniz Bununla birlikte hem kendinize duyduğunuz güveninizin artması hem de çalışma hayatınızda daha verimli bir dönem olacak.

BOĞA BURCU HAFTALIK YORUM 5-11 EKİM NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili boğalar, aşk hayatınızda kararsız olduğunuz bir dönemdesiniz. Yaşanmışlıklarla hesaplaştığınız bir hafta sizleri bekliyor. Anca kararlı olmalı ve geçmişe odaklanmamalısınız. Kendinizi suçlamamalısınız.

Eğer gerginseniz ve kendinizi suçluyorsanız bunu içinizde yaşamalı özellikle sosyal medyaya bu anlamda dikkat etmelisiniz.

Yeni aşklara kararlı davranıp, iyi seçimler yaptığınız takdirde huzurlu bir adım atabileceksiniz. Ama geçmişte yaşanmışlıkların yeni bir ilişkiye başlayıp kendinizi suçlamaktan vazgeçmezseniz aynı son kaçınılmaz olacak.

Evli olan ve anne baba olan boğalar, çocuklarınıza karşı ne kadar yeterliyim? sorusunu sorgulayabilirsiniz. Çocuklarınızın tavır ve davranışlarına karşı şikayetçi olmak yerine iyi bir dinleyici olmaya onları desteklemeye hafta boyunca özen gösterin.

Eşiniz ile aranızdaki ilişkilerde ise mümkün olduğunca içsel dünyanızda kendi yolunuzu bulmalısınız.

İş ve çalışma hayatınızda maddi durumunuzla beraber sorumluluklarınız da artacak.

İKİZLER BURCU HAFTALIK YORUM 5-11 EKİM NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili ikizler, bu hafta özellikle ihanetler ve yalanlar ortaya çıkacak. En güvendiğiniz arkadaşınızın bile ihaneti ile karşılaşabilirsiniz. Yüzleşmeler yaşanacak.

Eğer kısa bir süre önce sebepsiz bir ayrılık yaşadıysanız, yüzleşmeden terk edildiyseniz ve onun adına gözyaşı döküyorsanız bunun ne kadar boş olduğunu anlayacaksınız. Çünkü daha önce bilmediğiniz gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Bu yaşananların ardından öfke, nefret gibi duygular yerine nötrleşmeye çalışın. Affedebilirseniz bu sizin ruhsal olarak da kendinizi arınmış hissedeceksiniz.