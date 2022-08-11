Haftalık Para ve Banka İstatistikleri açıklandı! Merkez Bankasının toplam rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistik verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Merkez Bankasının toplam rezervleri 7 milyar 374 milyon dolar arttı.

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Haftalık Para ve Banka İstatistikleri açıklandı! Merkez Bankasının toplam rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistik verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre, Merkez Bankası toplam rezervlerinde 5 Ağustos ile biten haftada 7 milyar 374 milyon dolar arttığı gözlendi böylece toplam rezervler 108 milyar 637 milyon dolar oldu.

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri açıklandı! Merkez Bankasının toplam rezervleri arttı

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Brüt döviz rezervleri ise 6 milyar 668 milyon dolar artarak 61 milyar 101 milyon dolardan 67 milyar 769 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 5 Ağustos haftasında 705 milyon dolar artarak 40 milyar 163 milyon dolardan 40 milyar 868 milyon dolara yükseldi.

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri açıklandı! Merkez Bankasının toplam rezervleri arttı

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