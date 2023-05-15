Haftanın ilk günü serbest piyasada durum

İstanbul serbest piyasada dolar 19,6170 liradan, avro 21,3260 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 19,6150 liradan alınan dolar, 19,6170 liradan satılıyor. 21,3240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,3260 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 19,5870 lira, avronun satış fiyatı da 21,3290 lira olmuştu.
Son dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener, veri girişinde aksama yok!
Yurtdışı oyları genel seçim sonuçlarına dahil mi? İşte cevabı
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan seçimlere yönelik ilk açıklama!
Vakıfbank kredi kartı kullananlara müjde! Tek işlemle hesabınıza 500 TL nakit para yatırılacak
Yavaş ve İmamoğlu'na tepki ilk tepki Ömer Çelik'ten! 'Nedir bu telaş'
Seçimlerde sandıkların Yüzde 89'i açıldı! Kim önde?
Survivor'dan elenen isim belli oldu! Adadan gözyaşları içerisinde ayrıldı!
İmamoğlu ile Yavaş, Anadolu Ajansı'nı hedef aldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu! KPSS puanıyla 127 personel alımı yapılacak: Tüm lisans mezunları...
2023 Anlık Seçim Sonuçları! Pendik'te sandıklar açılmaya başlandı, İşte Pendik'ten ilk sandık sonucu!
Yeşil Sol Parti Edirne'den ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2536 Edirne Seçim sonuçları son durum!
KAYNAK: AA