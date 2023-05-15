Haftanın ilk günü yurtta hava durumu

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
YURTTA HAVA MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'da zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24
İstanbul: Parçalı bulutlu 24
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29
Bursa: Parçalı bulutlu 26
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı 16
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 13
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23
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KAYNAK: İHA