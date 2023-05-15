Haftanın ilk günü yurtta hava durumu

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Haftanın ilk günü yurtta hava durumu

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YURTTA HAVA MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'da zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Haftanın ilk günü yurtta hava durumu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı bulutlu 24

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Bursa: Parçalı bulutlu 26

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23

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KAYNAK: İHA

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