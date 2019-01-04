HAFTAYA BAKIŞ - İçeride cari denge, dışta Fed tutanakları

Piyasaların gözü gelecek hafta, içeride ödemeler dengesi (cari) verileri ve dışarıda da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tutanaklarında olacak.

Buna göre, 07-11 Ocak haftasında, küresel piyasalarda FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantı tutanakları ve ABD TÜFE verisi yakından izlenecek.

Analistler, Fed'in 18-19 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısı ile ilgili yayımlanacak tutanakların açıklanmasının ardından piyasalarda hareket yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Analistlere göre, 11 Ocak Cuma günü açıklanacak Cari Denge verisi de özellikle iç piyasada TL varlık fiyatlamaları açısından etkili olabilecek.

Küresel piyasaların bir süredir gündeminden düşmeyen "ABD ile Çin arasında ticaret görüşmelerinin" de hafta başında başlaması bekleniyor.

Analistler, görüşmeler öncesi ve sırasında yapılacak açıklamalar ve bu açıklamalara yönelik haber akışları risk algısında volatilitenin yükselmesine neden olabileceğine dikkat çekiyor.

DHA