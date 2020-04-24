Hafter güçleri sahur vakti sivilleri vurdu: 1 ölü

Libya'da Hafter güçlerinin başkent Trablus'taki sivil yerleşim alanlarına sahur vaktinde Grad füzeler ile düzenlediği saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.

Libya'da Hafter güçleri Ramazan ayının ilk sahur vaktinde Trablus'ta bulunan Ayn Zara bölgesindeki sivil yerleşim alanlara Grad füzeler ile saldırı düzenledi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, Hafter güçlerinden atılan en az 4 füzenin Ayn Zara bölgesine düştüğü belirtildi. Saldırı sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin yaralandığı aktarıldı. Saldırı nedeniyle evlerde maddi hasar meydana gelirken, bazı araçlar da kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA