Hafter güçlerinin sığınmacılara düzenlediği saldırıda ölü sayısı 5’e yükseldi

Libya'da darbeci general Hafter'e bağlı güçler sığınmacıların bulunduğu binaya düzenlediği füzeli saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Libya'da darbeci general Hafter'e bağlı güçler başkent Trablus'un güneyindeki El Fernac bölgesinde bulunan sığınmacıların yaşadığı binaya füze saldırısı düzenlemişti. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, füze saldırısı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin ise yaralandığı duyurulmuştu. Bakanlık, füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: İHA