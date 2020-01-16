Hafter Libya'daki, ateşkes anlaşmasına uymaya hazır!

Almanya Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, Hafter'in Libya'daki ateşkes anlaşmasının tüm şartlarına uymaya hazır olduğunu söyledi. Libya Ulusal Ordu Komutanı Halife Hafter, sabah yaptığı açıklamada 19 Şubat'ta Berlin'de gerçekleşecek Libya konferansına katılmayı kabul ettiğini duyurmuştu.



HAFTER'İN ŞARTLARI

Hafter'e yakın medya organları ise, gayrimeşru silahlı güçlerin liderinin tavrını, anlaşmanın istediği şartları karşılamamasına bağladı.

Hafter, Türkiye'nin Libya'da ateşkese öncülük etmemesi, Türk askerlerinin ülkeden çekilmesi, UMH'nin Türkiye ile imzaladığı anlaşmanın yürürlüğünün durdurulması ve yine meşru hükümetin imzalayacağı anlaşmalarda kendisine müracaat etmesini istiyordu.

Hafter yanlısı bazı gazeteler bunun da ötesine giderek, onun, UMH Başkanlık Konseyi'nin feshedilmesi, tüm UMH güçlerinin dağıtılması, milislerinin çatışmadan Trablus'a girmesi ve kendisinin başkanlık edeceği bir ordu kurulması şartlarını koştuğunu ileri sürdü.

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NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısıyla Libya'da ateşkes anlaşması yapılması konusunda Moskova'da taraflar arasında başlayan görüşmelerde uzlaşıya varılan taslak metni, darbeci general Hafter tarafından kabul görülmemişti. Darbeci general Hafter, metni imzalamadan Moskova'dan ayrılmıştı.

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