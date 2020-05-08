Hafter milisleri aynı aileden 4 kişiyi katletti

Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin füze saldırısında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı güçler başkent Trablus'un Ayn Zara bölgesine füze saldırısı düzenledi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşimi, yaptığı açıklamada Hafter'e bağlı güçlerin attığı füzelerinin Ayn Zara bölgesinde bir eve isabet etmesi sonucu aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin El-Tavati ailesinden oldukları belirtildi.

Kaynak: İHA