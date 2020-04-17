Hafter milislerinden Trablus’un güneyine roketli saldırı: 1 ölü 11 yaralı
TRABLUS (AA) - Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin başkent Trablus’un güneyine düzenledikleri roketli saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Sağlık...
TRABLUS (AA) - Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin başkent Trablus’un güneyine düzenledikleri roketli saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanı Müsteşarı Emin el-Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus’un güneyindeki Haşimiyye bölgesine roketli saldırı düzenlediğini söyledi.
Haşimi, saldırı sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini 11 kişinin yaralandığını belirtti.
Bu sabah Hafter milislerinin Trablus’un güneyindeki Ayn Zara bölgesine düzenledikleri roketli saldırıda Trablus Üniversitesi Hastanesi'nde görevli doktor hayatını kaybetmişti.
Libya hükümet güçlerinin 13 Nisan Pazartesi günü, Trablus’un batısından Tunus sınırına kadar 3 bin kilometrekarelik alanda kontrolü sağlamasının ardından Hafter milisleri, başkentin güneyine saldırılarını yoğunlaştırdı.
Kaynak: AA
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