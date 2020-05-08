Hafter milislerinin başkent Trablus’a düzenlediği roketli saldırıda 1 sivil öldü
TRABLUS (AA) - Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler, başkent Trablus’un farklı bölgelerine roketli saldırı düzenledi.AA muhabirine konuşan Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu resmi sözcüsü Mustafa el-Meceli, "Hafter milisleri...
TRABLUS (AA) - Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler, başkent Trablus’un farklı bölgelerine roketli saldırı düzenledi.
AA muhabirine konuşan Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu resmi sözcüsü Mustafa el-Meceli, "Hafter milisleri tarafından atılan roketler başkentteki Trablus limanı, Mitiga Havalimanı ve sahil yoluna düştü. Saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.” İfadelerini kullanıdı.
Hafter milisleri dün gece de başkente roketlerle saldırmış, şehrin güneyindeki Ebu Selim bölgesine düşen roketler nedeniyle 6 sivil hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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