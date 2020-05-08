İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Hafter milislerinin başkent Trablus’a düzenlediği roketli saldırıda 1 sivil öldü

Hafter milislerinin başkent Trablus’a düzenlediği roketli saldırıda 1 sivil öldü

TRABLUS (AA) - Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler, başkent Trablus’un farklı bölgelerine roketli saldırı düzenledi.AA muhabirine konuşan Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu resmi sözcüsü Mustafa el-Meceli, "Hafter milisleri...

Hafter milislerinin başkent Trablus’a düzenlediği roketli saldırıda 1 sivil öldü

TRABLUS (AA) - Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler, başkent Trablus’un farklı bölgelerine roketli saldırı düzenledi.

AA muhabirine konuşan Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu resmi sözcüsü Mustafa el-Meceli, "Hafter milisleri tarafından atılan roketler başkentteki Trablus limanı, Mitiga Havalimanı ve sahil yoluna düştü. Saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.” İfadelerini kullanıdı.

Hafter milisleri dün gece de başkente roketlerle saldırmış, şehrin güneyindeki Ebu Selim bölgesine düşen roketler nedeniyle 6 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT