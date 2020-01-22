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  3. Hafter Uluslararası Mitiga Havaalanı’na füze ile saldırdı

Hafter Uluslararası Mitiga Havaalanı’na füze ile saldırdı

Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'na füze saldırısı düzenledi.

Hafter Uluslararası Mitiga Havaalanı’na füze ile saldırdı

Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'na füze saldırısı düzenledi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) sözcüsü Albay Muhammed Kanunu yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin başkent Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'na 6 füze ile saldırı gerçekleştirdiğini söyledi. Saldırı sonrası havaalanındaki uçuşların askıya alındığı belirtildi. Mitiga Havalimanı, geçtiğimiz aylarda saldırılardan dolayı birçok kez kapatılmıştı.

Libya'da Halife Hafter güçleri, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da askeri operasyonu başlatmıştı.

Hafter Uluslararası Mitiga Havaalanı’na füze ile saldırdı

Hafter Uluslararası Mitiga Havaalanı’na füze ile saldırdı

Kaynak: İHA



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