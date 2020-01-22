Hafter'den skandal tehdit!

Berlin'de düzenlenen Konferans'ta yapılan görüşmeler sonucunda ateşkes çağrısında bulunulmuştu. Buna karşın Libya'da gerilim günden güne tırmanıyor.

Libya'daki Hafter güçleri, Berlin Konferansı'nda ateşkes çağrısında bulunulmasına karşın Trablus ve çevresine girecek sivil uçakları düşürmekle tehdit etti.

UÇUŞA YASAK BÖLGE İLAN ETTİLER

Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun sözcüsü Ahmed el-Mismari, sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan basın toplantısında, başkentin 120 kilometre güneyindeki Giryan kentinden, 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti ve başkentte Mitiga Havalimanı'nın da içinde yer aldığı Trablus sahiline kadar uzanan alanı, uçuşa yasak bölge ilan ettiklerini duyurdu.

Başkentin dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı dahil bu bölge içindeki tüm sivil ve askeri uçakları "meşru hedef" sayacaklarını belirten Mismari, bölgedeki hava güçlerinin ve hava savunma sistemlerinin uçuş yasağı talimatını uygulamaya başladığını söyledi.

HAFTER ATEŞKESE ÇAĞRISINA KARŞIN SALDIRILARI SÜRDÜRÜYOR

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurduğunu bugün açıklamıştı.

6 GRAD FÜZESİYLE VURDU

UMH Sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin Mitiga'yı 6 grad füzesiyle vurduğunu belirtmişti.

Ateşkesin defalarca ihlal edildiğine dikkati çeken Kununu, saldırının havalimanındaki seyrüseferi açık bir şekilde tehdit ettiğini vurgulamıştı.

BERLİN KONFERANSI'NIN SONU. BİLDİRGESİNİN AÇIKLANMASI SONRASI HAVAN SALDIRISI DÜZENLEYEREK ATEŞKESİ İHLAL ETMİŞLERDİ

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplum, 19 Ocak'ta Pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldiği saatlerde de Hafter'e bağlı milisler, Hallatat bölgesinde gerçekleştirdiği havan atışıyla ateşkesi ihlal etmişti. Hafter milislerinin havan saldırısında petrol tankerlerinin isabet alması sonucu yangın çıkmıştı.

Hafter milisleri Berlin Konferansı'nın sonuç bildirgesinin hemen ardından ve dün de başkentin güneyindeki bölgeler ile Selahaddin bölgesine havan saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal etmişti.