Hafter'den Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısına ret

Darbeci lider Halife Hafter, Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılması çağrısını reddederek "askeri operasyonlara" devam edeceğini duyurdu.

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari'nin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ASKERİ OPERASYONLAR SÜRECEK

Mismari, görüntülü açıklamasında, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri operasyonlara" devam edeceklerini söyledi.

Hafter güçlerinin sözcüsü, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısına karşılık Türkiye'yi zikretmeksizin "Putin'in ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak Trablus'u ele geçiren ve bazı ülkelerin desteğini alan terör örgütlerine yönelik savaşımız sonuna kadar devam edecektir." dedi.