Hafter'e bağlı milisler Trablus'ta bir hastaneyi bombaladı
Libya'da darbeci general Hafter’e bağlı milisler Trablus’un güneyindeki Al-Safwa Hastanesini bombaladı.
Ulusal Mutabakat Hükümetine (UHM) bağlı Barış Fırtınası Operasyonu Medya Merkezi'nden konuya ilişkin açıklma yapıldı.
Barış Fırtınası Operasyonu Medya Merkezi'nin açıklamasında, Hafter’e bağlı milislerin Trablus’un güneyinde bulunan Al-Safwa Hastanesi’ne bombalı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Merkez, bombalı saldırıda ölü ve yaralı olmadığını bildirirken, yardıma koşan sağlık çalışanları hastanenin ağır hasar aldığını ifade etti.
Darbeci General Hafter, geçtiğimiz cumartesi korona virüsle mücadele kapsamında ateşkes yapmayı kabul etmişti.
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