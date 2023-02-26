Hagan Frimpong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hagan Frimpong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hagan Frimpong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hagan Frimpong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hagan Frimpong 10 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hagan Frimpong Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hagan Frimpong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Hagan Frimpong'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hagan Frimpong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hagan Frimpong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hagan Frimpong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hagan Frimpong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2021 yılında Accra Lions

Hagan Frimpong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hagan Frimpong şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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