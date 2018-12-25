HAGEL’den hayvancık yatırımlarına inceleme

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Bursa Hayvancılığı Geliştirme Birliği üyelerine (HAGEL), bölgede hayvancılık alanında hayata geçirilen yatırım ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Hayvancılık ve et potansiyelinin son dönemde çeşitli firmalar tarafından fark edilerek üretim ve istihdama dönük yatırımların hızla arttığı Mustafakemalpaşa, Bursa HAGEL üyelerini ağırladı. Bursa'da hayvancılığın geliştirilmesi, üreticilerin bilgi ve becerilerinin arttırılması için faaliyetlerini sürdüren HAGEL, Mustafakemalpaşa'da kırsal kesimin desteklenmesi ve üretimin arttırılması amacıyla yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Büyükorhan Belediye Başkanı Hasan Taş ve Bursa ilçe belediye meclis üyelerinden oluşan HAGEL üyelerini yeni hayvan pazarı ile et entegre tesislerini gezdirerek bilgilendirdi.

Güney Marmara'nın en büyük canlı hayvan pazarının bulunduğu Yalıntaş Mahallesi'ndeki 2.250 adet hayvan kapasiteli yatırımda incelemelerde bulunan HAGEL heyeti, Etçii, Birlik ve Barut et entegre tesislerini de gezdi.

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Mustafakemalpaşa'da hayvancılığın büyük bir gelişme içinde olduğunu, bu alanda yapılan yatırımlarla son yıllarda ticari hayatın hızla canlandığını belirtti. Hayvancılık ve tarımda katma değer sağlayan yatırımlara yeni kapılar açtıklarını kaydeden Başkan Kurtulan, "100 bini aşan bir hayvan potansiyelimiz var. Bunun değerlendirilmesi ve üreticinin kazanımlarının artması için çalışıyoruz. Belediye olarak yeni hayvan pazarımızı hizmete açtık, bunun yanı sıra bölgeye hitap edecek özel teşebbüs et entegre tesisleri de bir bir faaliyete başlıyor. Bütün tesislerimizde her şey kontrol altında, çevreye bir gram dahi kirlilik bırakılmıyor. Üretime değer katan bu tesisleri çoğaltmanın yolu birlik ve beraberlikten, üretici ve ihracatçının önünü açmaktan geçiyor" dedi.

Büyükorhan Belediye Başkanı Hasan Taş ise Mustafakemalpaşa'daki hayvancılık faaliyetlerinin Bursa'ya zenginlik katan girişimler olduğunu dile getirdi. Hasan Taş, " Komşu ilçemizde yapılan bu yatırımlar bizlere de örnek oluyor. Hayvan pazarı oldukça modern ve kapasiteli bir tesis olmuş. Bunları hep birlikte değerlendireceğiz. Çiftçimizin, hayvan yetiştiricilerimizin üretimlerini arttırmak için el birliği ile çalışacağız" dedi.

Bursa HAGEL heyeti ziyaret kapsamında, yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlayan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı'nda da incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA