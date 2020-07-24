Danıştay 10. Dairesin müze statüsünde bulunan Ayasofya'nın bu statüde hizmet vermesini sağlayan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti. Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkardığı kararname ile Ayasofya, Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ismi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde olmuştu. Ayrıca Ayasofya'da görev alması için Diyanet İşleri Başkanlığınca 3 imam, 5 müezzin görevlendirilmişti. Bugün ilk cuma namazı ile Ayasofya cami olarak hizmet vermeye başlarken Hagia Sophia kelimesi merak edilenler arasına girdi. Peki Hagia Sophia ne demek? Hagia Sophia Türkçesi nedir? Ayrıntılar haberimizde...

HAGİA SOPHİA NE DEMEK?

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin adı 5'inci yüzyıldan İstanbul fetih edilmesine kadar Hagia Sophia olarak isimlendirilmiştir.

HAGİA SOPHİA TÜRKÇESİ

Hagia Sophia kelimesini anlamı Türkçe'de kutsal bilgelik demektir.

AYASOFYA'NIN TARİHİ

Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilisedir ve aynı yerde 3 kez inşa edilmiştir. İlk yapıldığında Megale Ekklesia (Büyük Kilise) olarak adlandırılmıştır. 5'inci yüzyıldan İstanbul'un fethine kadar ise Hagia Sophia (Kutsal Bilgelik) olarak isimlendirilmiştir. İmparator Konstantios tarafından 360 yılında yaptırılan Megale Ekklesia ve İmparator II. Theodosis'in 415 yılında yeniden inşa ettirdiği kilise halk ayaklanmalarında yıkılmıştır. Günümüz Ayasofya'sı, İmparator Justinianos tarafından dönemin iki önemli mimarı Tralles'li (Aydın) Anthemios ve Miletos'lu (Balat) İsidoros' tarafından yaptırılmıştır.

AYASOFYA NEREDE?

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, İstanbul'un İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunmaktadır. Sultan Ahmet Caminin karşısında yer almaktadır.

AYASOFYA'YA NASIL GİDİLİR?

Ayasofya'ya Bağcılar - Kabataş tramvayıyla Sultanahmet durağından inilerek gidilebilir. Öte yandan otobüsle Beyazıt’a ulaşılarak oradan 10 dakikalık yürüyüşle de ulaşmak mümkündür.

AYASOFYA NASIL CAMİİ OLDU?

Danıştay 10. Dairesin müze statüsünde bulunan Ayasofya'nın bu statüde hizmet vermesini sağlayan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti. Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkardığı kararname ile Ayasofya, Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ismi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde olmuştu. Ayrıca Ayasofya'da görev alması için Diyanet İşleri Başkanlığınca 3 imam, 5 müezzin görevlendirilmiştir. 24 Temmuz cuma gününü kılınan cuma namazının ardından cami olarak ibadete açılmıştır.