Hahamhane ne demek, TDK'ya göre Hahamhane kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hahamhane ne demek? Hahamhane TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hahamhane kelimesi. Peki hahamhane ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hahamhane nedir, hahamhane kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HAHAMHANE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hahamhane kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hahamhane kelimesi İbranice kökenlidir.

TDK'ya göre hahamhane kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hahamların çalıştığı yer

