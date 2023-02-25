Hai Yu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hai Yu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hai Yu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hai Yu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hai Yu 4 Haziran 1987 tarihinde Luoyang, Henan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 于海 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hai Yu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hai Yu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 25 Şubat 2015 tarihinde katılmıştır. Hai Yu'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hai Yu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hai Yu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hai Yu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hai Yu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında SH COSCO Sanlin

31 Aralık 2006 yılında Bilinmiyor

31 Ocak 2007 yılında Vitesse

1 Temmuz 2008 yılında SX Chanba

25 Şubat 2015 yılında SH SIPG

Hai Yu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hai Yu şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Hai Yu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 71 maçta 11 gol atmıştır.

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