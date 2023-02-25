Haidong Lu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haidong Lu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Haidong Lu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Haidong Lu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Haidong Lu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haidong Lu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Haidong Lu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haidong Lu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haidong Lu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haidong Lu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haidong Lu 11 Ocak 1992 tarihinde Fushun, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 吕海东 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haidong Lu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 17 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Haidong Lu'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Haidong Lu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haidong Lu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haidong Lu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haidong Lu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Şubat 2016 yılında SZ FC

8 Nisan 2021 yılında WH Three Towns

31 Aralık 2021 yılında SZ FC

17 Mart 2022 yılında WH Three Towns

Haidong Lu kimdir

Haidong Lu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haidong Lu şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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Haidong Lu nereli

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