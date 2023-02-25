Haijian Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haijian Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haijian Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haijian Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haijian Wang 2 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 汪海健 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haijian Wang Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Haijian Wang'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Haijian Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haijian Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haijian Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haijian Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında SH Shenhua

Haijian Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haijian Wang şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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