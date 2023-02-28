Haik Moussakhanian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haik Moussakhanian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haik Moussakhanian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haik Moussakhanian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haik Moussakhanian 20 Mart 1998 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Fransa,Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Мусаханян Айк Араикович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haik Moussakhanian Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HG Partners Management yapmaktadır. Haik Moussakhanian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Noah Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Noah Erivan takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Haik Moussakhanian'nin FC Noah Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Haik Moussakhanian Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/HMoussakhanian

http://www.instagram.com/haik.m6/

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Haik Moussakhanian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haik Moussakhanian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haik Moussakhanian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haik Moussakhanian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Zvezda-BGU

24 Ocak 2022 yılında FC Noah

Haik Moussakhanian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haik Moussakhanian şuan FC Noah Erivan takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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