Hailong Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hailong Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hailong Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hailong Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hailong Li 2 Ağustos 1996 tarihinde Linyi, Shandong şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李海龙 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hailong Li Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 15 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Hailong Li'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hailong Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hailong Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hailong Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hailong Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sacavenense U19

30 Haziran 2015 yılında Oriental Dragon

22 Temmuz 2015 yılında Torreense

30 Haziran 2016 yılında Oriental Dragon

15 Temmuz 2016 yılında SD Luneng

Hailong Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hailong Li şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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