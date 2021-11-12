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  3. Hain 15 Temmuz darbe girişimi tartışması gerginlik yarattı! Abdurrahim Karslı," “FETÖ diye bir örgüt yoktur" dedi, Mehmet Metiner stüdyoyu terk etti!

Hain 15 Temmuz darbe girişimi tartışması gerginlik yarattı! Abdurrahim Karslı," “FETÖ diye bir örgüt yoktur" dedi, Mehmet Metiner stüdyoyu terk etti!

Merkez Partisi Genel Başkanı Abdurrahim Karslı, hain 15 Temmuz darbe girişimi sonrası dile getirdiği “FETÖ diye bir örgüt yoktur” sözlerini canlı yayında tekrarlaması üzerine, AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner tepki göstererek stüdyoyu terk etti.

Hain 15 Temmuz darbe girişimi tartışması gerginlik yarattı! Abdurrahim Karslı," “FETÖ diye bir örgüt yoktur" dedi, Mehmet Metiner stüdyoyu terk etti!

Akit TV'de ekranlara gelen Derin Kutu programına konuk olan AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner ile  Merkez Partisi Genel Başkanı Abdurrahim Karslı’ arasında FETÖ tartışması yaşandı

Programda Abdurrahim Karslı’nın hain 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında attığı “FETÖ diye bir örgüt yoktur” şeklindeki sosyal medya paylaşımı ekrana getirildi. Mehmet Metiner bu paylaşımı ilk kez gördüğünü ve çok şaşırdığını söyleyerek Karslı’ya canlı yayında tepki gösterdi.

"BEN İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Bunun üzerine Karslı’ya dönüp tekrar “FETÖ terör örgütü yok mu yani?” diye sordu. Karslı sözlerinin arkasında durunca Mehmet Metiner tepki göstererek, “Ben ilk defa görüyorum bu tweeti. Bu sizin durduğunuz yeri kimi arkaladığınızı yeter sebeptir” dedi. Metiner’in bu sözleri üzerine Karslı “Tamam doğru” dedi.

STÜDYOYU TERK ETTİ

Bunun üzerine sinirlenen Metiner “Bu mesajı görseydim sizinle burada oturmazdım. Ben 15 Temmuz’u yaşan bir insanım. Benim yanımda arkadaşlarım öldürüldü. Ben izninizle kalkacağım. Bunu gerçekten görseydim hiç gelmezdim” diyerek stüdyoyu terk etti.

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