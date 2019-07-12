Hain darbe girişiminin yıl dönümü fotoğraflarla halka anlatılıyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Cacabey Meydanında düzenlenen fotoğraf sergisi ile başladı.

Fotoğraf sergisi açılış programına Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, daire müdürleri ve çok sayıda Kırşehirli katıldı.

'15 Temmuz şehit ve gazilerimize saygıyla" temalı fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Akın, "15 Temmuz hain darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin hainler karşısındaki dirayetli duruşu ve güvenlik güçlerimizin etkin müdahalesi ile amacına ulaşmamıştır. Bu vesileyle, 15 Temmuz şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları, Kırşehir'de düzenlenen diğer etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: İHA