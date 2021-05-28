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  3. Hain saldırı son anda engellendi! Bombalı araçla kana bulayacaktı

Hain saldırı son anda engellendi! Bombalı araçla kana bulayacaktı

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda saldırı hazırlığında olan bir terörist tespit edildi. Patlayıcı ile eylem hazırlığında olan terörist, Diyarbakır'da yakayı ele verdi.

Hain saldırı son anda engellendi! Bombalı araçla kana bulayacaktı

Diyarbakır'da, saldırı hazırlığındaki terörist yakayı ele verdi. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar ve alınan ihbarlar üzerine eylem hazırlığı yapan terörist amacına ulaşamadan yakalandı. Hain terörist gözaltına alınırken, Patlayıcı ise bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde patlatıldı.

DİYARBAKIR HAVALİMANI BAĞLANTI YOLUNDA YAKALANDI

Diyarbakır kent merkezinde meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından  bombalı araçla saldırı hazırlığında olan terörist tespit edildi. Yürütülen teknik takip sonucu bomba yüklü araç Diyarbakır Havalimanı ve 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nın bulunduğu bağlantı yolunda durduruldu.

Hain saldırı son anda engellendi! Bombalı araçla kana bulayacaktı

Yakayı ele veren terörist, içinde bomba bulunan çanta ile araçtan inerek kaçmaya başladı.  Bu sırada güvenlik güçlerinin ‘teslim ol’ çağrısına rağmen terörist, elindeki çantayı atarak kaçmaya çalıştı. Yapılan girişimin ardından terörist yakalanıp, gözaltına alındı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN İMHA EDİLDİ

Hain saldırı son anda engellendi! Bombalı araçla kana bulayacaktı

Teröristin yakalanmasının ardından, şüpheli çanta incelemeye alındı. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde çanta içerisinde el yapımı patlayıcının bulunduğu tespit edildi. Ekipler tarafından el yapımı patlayıcı olan çanta kontrollü şekilde imha edildi.

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