Hain saldırıda şehit olan 7 asker anıldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bölücü terör örgütü militanları tarafından şehit edilen 7 asker, acı olayın 10. yılında anıldı.

Reşadiye'de 7 Aralık 2009 tarihinde Sazak karakoluna dönen askeri taşıyan araca terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan 7 asker için anma programı yapıldı. Sazak şehitleri anıtı önünde düzenlenen anma programı şehitler adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Merkez Camii İmam-Hatiplerinden İsa Aytek'in Kur'an tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Necmettin Saydan dua okundu. Anma programına Reşadiye Kaymakamı Hülya Yavuz, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz daire amirleri, siyasi parti temsilcilerle vatandaşlar katıldı. Anma programı kapsamında ayrıca il müftülüğü tarafından akşam ile yatsı namazı arası Reşadiye merkez caminde şehitler adına mevlit okutulacağı kaydedildi.

7 Aralık 2009'da Reşadiye ilçesine bağlı Sazak köyü yakınlarında teröristlerce düzenlenen saldırıda Uzman Çavuş Harun Arslanbey ile erler Onur Bozdemir, Kemal Bide, Ferit Demir, Yakup Mutlu, Cengiz Sarıbaş ve Fatih Yonca şehit düşerken Uzman Çavuş Yusuf Öztürk ile erler Arif Temel, Emrah Mandıralı ise yaralanmıştı.

Kaynak: İHA