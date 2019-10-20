Hain teröristlerin alçak propaganda oyunu ellerinde patladı!

Türkiye'nin harekatı sonrasında, terör koridorunun yok edilmesine karşı çıkan PKK seviciler, sosyal medya üzerinden alçak propagandalara başladı. Harekata dair birçok yalan haber servis edilirken, Türkiye ile Pakistan'ın düzenlediği bir tatbikat görüntüsü PKK yanlıları tarafından mide bulandıran bir yalanla sunuldu.

TÜRK ASKERİNE "ANA KUZUSU" DENİLDİ

Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlenmesini istemeyen bir terör yanlısı, ortak Türkiye-Pakistan tatbikatını, "Bu senin eserin Erdoğan, gurur duyuyor musun? Rojava'da Kürt askerlerden merhamet dileyen bir "Ana kuzusu" ifadeleriyle paylayarak alçak bir propagandaya imza atmak istedi. Gerçek fotoğrafların ortaya çıkmasının arından teröristlerin alçak oyunu gerçekleşmedi.

İşte alçak teröristlerin başarısızlıkla sonuçlanan fotoğraf oyunu: