Haiqing Cao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haiqing Cao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haiqing Cao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haiqing Cao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haiqing Cao 28 Eylül 1993 tarihinde Zhoukou, Henan şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 曹海清 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haiqing Cao Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haiqing Cao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 28 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Haiqing Cao'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Haiqing Cao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haiqing Cao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haiqing Cao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haiqing Cao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında HZ Greentown

28 Şubat 2017 yılında JS Suning

1 Şubat 2019 yılında JS Suning Res.

23 Temmuz 2020 yılında KS FC

31 Aralık 2020 yılında JS Suning Res.

11 Nisan 2021 yılında NJ City

28 Nisan 2022 yılında CZ Mighty Lions

Haiqing Cao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haiqing Cao şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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