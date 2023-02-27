Hairo Camacho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hairo Camacho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hairo Camacho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hairo Camacho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hairo Camacho 5 Nisan 1994 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Hairo José Camacho Cumpa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hairo Camacho Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hairo Camacho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hairo Camacho'nin Cusco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hairo Camacho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hairocc/

http://www.facebook.com/hairocc

Hairo Camacho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hairo Camacho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hairo Camacho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hairo Camacho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2017 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2018 yılında Unión Huaral

20 Ocak 2020 yılında Dep. Municipal

1 Mart 2021 yılında Unión Comercio

12 Ocak 2022 yılında Unión Huaral

1 Ocak 2023 yılında Cusco FC

Hairo Camacho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hairo Camacho şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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