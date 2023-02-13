Haitam Abaida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haitam Abaida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Haitam Abaida kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Haitam Abaida ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Haitam Abaida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haitam Abaida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Haitam Abaida

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haitam Abaida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haitam Abaida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haitam Abaida 1 Haziran 2002 tarihinde Polinyà şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Fas,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Haitam Abaida El Achhab şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haitam Abaida Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfay yapmaktadır. Haitam Abaida, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Haitam Abaida'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Haitam Abaidaboyu ve yaşı kaç

Haitam Abaida Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Haitam Abaida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haitam Abaida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haitam Abaida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Málaga CF Altyap

1 Temmuz 2019 yılında San Félix U19

1 Temmuz 2020 yılında Málaga Juv. A

1 Temmuz 2021 yılında A. Malagueño

Haitam Abaida kimdir

Haitam Abaida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haitam Abaida şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Haitam Abaida Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Fas U17 takımında 10 numaralı formasıyla 20 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Haitam Abaida nereli

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