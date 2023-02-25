Haithem Loucif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haithem Loucif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haithem Loucif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haithem Loucif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haithem Loucif 8 Temmuz 1996 tarihinde Batna şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haithem Loucif Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haithem Loucif, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 31 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Haithem Loucif'nin USM Alger ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Haithem Loucif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haithem Loucif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haithem Loucif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haithem Loucif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Paradou AC

5 Eylül 2019 yılında Angers SCO

31 Ocak 2021 yılında USM Alger

Haithem Loucif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haithem Loucif şuan USM Alger takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Haithem Loucif Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paradou AC

Cezayir takımında 26 numaralı formasıyla 27 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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