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Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 2 bin 189'a yükseldi

Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde binlerce insan hayatını kaybetti. Son gelen bilgilere göre ölü sayısı 2 bin 189'a yükseldi.

Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 2 bin 189'a yükseldi

Amerika'da Karayip Denizi'nde bulunan Haiti ada ülkesinde cumartesi günü 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 189'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 12 bin 268 olduğunu duyurdu. Haiti halkı, deprem felaketinin ardından tropik Grace fırtınasına da maruz kaldı. Fırtınayla gelen şiddetli rüzgar ve yağışlar arama-kurtarma çalışmalarını aksatırken, depremde evsiz kalan binlerce Haitili çaresizlik içinde bekleyişlerini sürdürüyor.

Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 2 bin 189'a yükseldi

60 BİNDEN FAZLA EV YIKILDI

Ajans yetkililerinden gelen bilgiye göre, şiddetli deprem nedeniyle 60 binden fazla ev yıkılırken, 76 bin ev ile çok sayıda kamu binasının hasar gördü. Enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının devam ediyor.

Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleştiğini belirtmişti.

Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 2 bin 189'a yükseldi

ÜLKEDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan etti.

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