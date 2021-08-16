Haiti'de meydana gelen yıkıcı depremde can kaybı artıyor: 1297 kişi öldü, yaralı sayısı 5 bin 700'ü aştı

14 Ağustos Cumartesi günü ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre Haiti'de Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem yıkıcı bir ekti yarattı. Depremin ardından bir aylık olağanüstü halin ilan edildiği ülkede deprem kaynaklı can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor.

BİLANÇO GÜNDEN GÜNE AĞIRLAŞIYOR

Yetkililer, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirirken Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1297'ye çıktığını, yaralı sayısının ise 5 bin 700'ü aştığını duyurdu.

ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.

2010'DA YIKICI DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı.

Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.

Büyük yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.