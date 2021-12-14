Haiti'de yakıt tankeri patladı: En az 40 kişi öldü! "Canlı canlı yanan 50 ila 54 kişi gördüm"

Amerika'da Karayip Denizi'nde bulunan bir ada ülkesi olan Haiti'de korkunç bir patlama yaşandı. Ülkenin Cap-Haitien kentindeki bir akaryakıt tankerinin devrildikten sonra patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 40 kişi yaşamını yitirdi.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Le Nouvelliste gazetesi, onlarca yaralının hastanelere kaldırıldığını duyururken patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yetkililer ölü sayısının artmasından dolayı endişe duyduklarını dile getirirken olay hakkında konuşan Cap-Haitien belediye başkan yardımcısı "Olay yerinde canlı canlı yanan 50 ila 54 kişi gördüm. Onların kimliklerini tespit etmek imkansız" dedi.

ÜLKEDE YAS İLAN EDİLECEK

Cap-Haitien'e sahra hastaneleri kurulacağı bilgisini veren Haiti Başbakanı Ariel Henry ise ülkede üç gün ulusal yas ilan edileceğini açıkladı.