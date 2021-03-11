Haiti'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Haiti'nin Bayrağı Nasıldır?
Haiti'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Haiti'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Haiti hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Haiti ya da resmî adıyla Haiti Cumhuriyeti, Amerika'da Karayip Denizi'nde bir ada ülkesidir. Küba'nın doğusunda yer alan Hispaniola adasını Dominik Cumhuriyeti ile paylaşır ve adanın batı kısımdadır. Eski bir Fransız sömürgesi olan Haiti, Kuzey ve Güney Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra bağımsızlığını ilân eden ikinci ülkedir. Buna karşılık, bugün Batı Yarımkürenin en fakir ülkesidir.
Haiti'nin Başkenti?
“Port-au-Prince” şehri Haiti'nin başkentidir.
Haiti'nin Para Birimi Nedir?
“Gourde”Haiti'nin para birimidir.
Haiti'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Haiti'nin telefon alan kodu : + 509
Haiti'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
Haiti
Haiti'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Port-au-Prince
Haiti'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
Haiti
Haiti'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
Port-au-Prince
Haiti'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Port-au-Prince - Pòtoprens
Haiti'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Haïti - Ayiti
Haiti'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Fransızca - Haitian Creole