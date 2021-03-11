Haiti'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Haiti'nin Bayrağı Nasıldır?

Haiti ya da resmî adıyla Haiti Cumhuriyeti, Amerika'da Karayip Denizi'nde bir ada ülkesidir. Küba'nın doğusunda yer alan Hispaniola adasını Dominik Cumhuriyeti ile paylaşır ve adanın batı kısımdadır. Eski bir Fransız sömürgesi olan Haiti, Kuzey ve Güney Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra bağımsızlığını ilân eden ikinci ülkedir. Buna karşılık, bugün Batı Yarımkürenin en fakir ülkesidir.

Haiti'nin Başkenti?

“Port-au-Prince” şehri Haiti'nin başkentidir.

Haiti'nin Para Birimi Nedir?

“Gourde”Haiti'nin para birimidir.

Haiti'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Haiti'nin telefon alan kodu : + 509

Haiti'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Haiti

Haiti'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Port-au-Prince

Haiti'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Haiti

Haiti'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Port-au-Prince

Haiti'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Port-au-Prince - Pòtoprens

Haiti'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Haïti - Ayiti

Haiti'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Fransızca - Haitian Creole

Haiti'nin Bayrağı Nasıldır?