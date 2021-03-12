Haiti'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Haiti'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Haiti ya da resmî adıyla Haiti Cumhuriyeti, Amerika'da Karayip Denizi'nde bir ada ülkesidir. Küba'nın doğusunda yer alan Hispaniola adasını Dominik Cumhuriyeti ile paylaşır ve adanın batı kısımdadır. Eski bir Fransız sömürgesi olan Haiti, Kuzey ve Güney Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra bağımsızlığını ilân eden ikinci ülkedir. Buna karşılık, bugün Batı Yarımkürenin en fakir ülkesidir.

Haiti'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Haiti, 10413211 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 83. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0013 olduğu görülmektedir.

Haiti'nin Müslüman Nüfus sayısı 2000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Haiti'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Haiti'nin yüz ölçümü 26952 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Haiti'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 190 km² Karasal Alan : 27560 km²

Haiti'nin Haritadaki Yeri / Konumu