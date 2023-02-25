Haiyi Hao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haiyi Hao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haiyi Hao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haiyi Hao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haiyi Hao 27 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 郝海毅 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haiyi Hao Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 17 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Haiyi Hao'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Haiyi Hao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haiyi Hao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haiyi Hao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haiyi Hao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2021 yılında SD Taishan

Haiyi Hao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haiyi Hao şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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