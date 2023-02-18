Hajdin Salihu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hajdin Salihu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hajdin Salihu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hajdin Salihu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hajdin Salihu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hajdin Salihu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hajdin Salihu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hajdin Salihu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hajdin Salihu 18 Ocak 2002 tarihinde Podujevë şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arnavutluk,Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hajdin Salihu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hajdin Salihu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hajdin Salihu'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hajdin Salihuboyu ve yaşı kaç

Hajdin Salihu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hajdin Salihu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Hajdin Salihu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hajdin Salihu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Llapi

19 Ekim 2020 yılında Lokomotiva U19

3 Ocak 2021 yılında NK Lokomotiva

30 Haziran 2021 yılında FC Llapi

9 Temmuz 2021 yılında NK Lokomotiva

20 Ocak 2022 yılında KF Laçi

11 Şubat 2022 yılında NK Lokomotiva

Hajdin Salihu kimdir

Hajdin Salihu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hajdin Salihu şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Hajdin Salihu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova U19 takımında 21 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U17 takımında 2 numaralı formasıyla 26 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Hajdin Salihu nereli

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