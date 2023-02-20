Haji Abdikadir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haji Abdikadir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haji Abdikadir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haji Abdikadir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haji Abdikadir 15 Ekim 1998 tarihinde Nairobi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Somali,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Haji Abdullah Abdikadir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haji Abdikadir Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athlone Town AFC futbol takımında oynamaktadır. Athlone Town AFC takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Haji Abdikadir'nin Athlone Town AFC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Haji Abdikadir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haji Abdikadir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haji Abdikadir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haji Abdikadir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2021 yılında San Diego Loyal

23 Şubat 2022 yılında Switchbacks FC

21 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında CD Almuñécar

16 Şubat 2023 yılında Athlone Town

Haji Abdikadir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haji Abdikadir şuan Athlone Town AFC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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