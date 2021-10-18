Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'dan asgari ücret için dikkat çeken öneri: En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olmalı

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretin belirlenmesi için görüşmeler Kasım ayında başlayacak ve Aralık ayının son haftasında sona erecek. Koronavirüs pandemisi ve ekonomik sıkıntıların beraberinde getirdiği fiyat artışlarının getirdiği zorluklar yanı sıra daha yaşanabilir bir ücretle hayatlarını sürdürmek isteyen vatandaşlar asgari ücretin tutarını merakla beklerken Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret hakkında açıklamada bulundu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN YAPISINI ELEŞTİRDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısını eleştiren Mahmut Arslan, "Komisyonda Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesi yapılıyor. Ancak ne yazık ki demokratik bir temsil yapısı yok. İşçilerin daha geniş bir katılımla temsil edilmesi, işçiler dışında örneğin emeklilerin de bu komisyonda temsilcisinin olması gerekir." dedi.

MEMUR ZAMMINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Memur maaşlarına yapılan zammın memur emeklilerine yansıtılmasını hatırlatan Arslan," Memur emeklilerine nasıl ki toplu sözleşme zammı yansıtılıyorsa aynı şekilde komisyondaki asgari ücret zammı da diğer emeklilerin aylıklarına yansıtılmalı. En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olmalı” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET ZAMLARINA İTİRAZ TOBB'DAN GELİYOR

Asgari ücret artışlarını büyük işletmelerin kolay göğüslediğini belirten Arslan, küçük ve orta boy işletmelerle esnaf kesiminin ise doğrudan etkilendiğini, bu nedenle asgari ücret zamlarına en büyük itirazın her dönem TOBB'dan geldiğini söyledi. Arslan, kırılgan bir yapıda borçlanmayla işlerin yürüdüğü bir ülkede sorunları çözmenin zor olduğunu, işverenlerin daha fazla üzerine gidilmesi halinde işsizlik riskinin arttığını ifade etti.

2022 YILI ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin tahminler yapılmaya başlandı. Buna göre enflasyonun üzerinde zam yapılması beklenirken enflasyonda yaşanan düşüşe göre zam oranı da değişebilir. Merkez Bankasının tahminlerine göre bu yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 olacağı tahmin edilirken yüzde 22-23 civarında bir zam olabileceği beklentisi üzerinde duruluyor.

İLK TAHMİN

Enflasyon beklendiği gibi yüzde 16 olarak gerçekleşirse, 2022 yılında asgari ücretin brüt 4 bin 364,50 lira, net olarak ise net 3 bin 447,50 lira olması bekleniyor.

İKİNCİ TAHMİN

Eğer enflasyon şuan olduğu gibi yüzde 19 düzeylerinde kalır ise asgari ücretin brüt 4 bin 471,50 lira, net tutar olarak ise 3 bin 531,25 lira olabileceği ifade ediliyor.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETİN MİKTARI

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90

Kaynak: Bölge Gündem, Sözcü

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