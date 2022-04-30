Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan asgari ücret çıkışı! 'Komisyon Temmuz ayında toplanabilir' dedi, zam için oran verdi

Türkiye son yılların en yüksek enflasyonuyla mücadele ediyor. Mart ayında TÜİK verilerine göre yüzde 61.14 olan enflasyon Türkiye'deki tüm vatandaşları etkiledi. Özellikle asgari ücrete gelen yüzde 50 zamma karşın vatandaşlar büyük zorluk yaşarken yeniden zam konusu gündeme geldi.

Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın" Emekliye de asgari ücrete de özellikle yılın ortasında iyi bir ücret verilmesi lazım. Müspet bir şey demek durumundalar." sözleri sonrası bir açıklama da Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan geldi.

Ankara'da bir restoranda gerçekleştirilen 10.Geleneksel Basın İftarı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan asgari ücret için değerlendirmelerde bulundu.

"KOMİSYON, TEMMUZ AYINDA TOPLANABİLİR"

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yılda iki kez toplanması gerektiğini ifade eden Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan," Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayında da toplanabilir. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanmasını, yüksek enflasyona karşı ocak ayında yapılan düzenlemeye paralel bir düzenlemeyle yine enflasyonun üzerinde bir artışın asgari ücrete sağlanmasını istiyoruz. Ancak bununla birlikte bir talebimiz de olmazsa olmaz. Gerek kamu gerek özel sektördeki toplu sözleşmelerle elde ettiğimiz ücretlere yeni belirlenecek asgari ücret oranında zam yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Türk İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Yılın ortasında iyi bir ücret verilmesi lazım

Bunun olmaması halinde 70 yıldır güçlendirmeye çalıştıkları toplu sözleşme düzeninin yerle bir olacağını dile getiren Arslan, böyle bir durumu kabul etmelerinin mümkün olmayacağını bildirdi.

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının antidemokratik olduğunu belirterek, komisyonun yapısının süratle değişmesi gerektiğini kaydetti.

ASGARİ ÜCRETTE ENFLASYON ARTIŞI DİKKATE ALINSIN ÖNERİSİ

Asgari ücrete ne kadar zam yapılması gerektiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Arslan şu ifadeleri kullandı:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında asgari ücreti belirlerken bir kısım kriterlere bakıldı. Bu kriterlerin yanı sıra siyasi irade de işin içine girerek enflasyonun üzerinde zam verilerek yeni asgari ücret belirlendi. Aynı yaklaşımın temmuz ayına geldiğimiz zaman 6 aylık enflasyon artışı dikkate alınarak onun üzerinde bir zamla yeni asgari ücretin belirlenmesinin hakkaniyetli olduğunu düşünüyoruz."

SENDİKALAR ÇALIŞMA YAPACAK MI?

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun temmuzda toplanması halinde Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in ortak çalışma yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine, "Üç konfederasyon bugüne kadar pek çok konuda birlikte çalıştık. Bu, Türkiye sendikal hareketi için çok önemli bir aşama. Siyasetçilerin birbirleriyle aynı mekanda olmaya bile tahammül edemedikleri bu ülkede sendikacılık yapıyoruz ve rakibiz ama temel konularda birlikte çalışmayı da başarmış bir işçi hareketi var. Buradan hem Türk-İş'e hem de DİSK'e çağrımızı yapalım, başta asgari ücret olmak üzere çalışanların ortak sorunları için birlikte mücadele etmeye, sorunları çözme konusunda kararlılıkla çalışmaya varız. Onları da bu noktada davet edelim." şeklinde konuştu.

BAKAN BİLGİN'İN MÜJDESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 1 Mayıs'ta müjde vereceğine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Arslan, Bakan Bilgin'in müjdesini kendisinin de merak ettiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından her yılın sonunda ölümlü iş kazalarına ilişkin güncel istatistikleri kamuoyuyla paylaşmasını isteyen Arslan, sorumlu olmayan bazı kurum ve platformların, iş kazalarına ilişkin olduğu iddiasıyla birtakım istatistikler paylaşarak bu durumu manipüle ettiklerini dile getirdi.

Arslan, Türkiye'nin "ucuz işgücü cenneti" olarak görülmesini asla kabul etmediklerini belirterek, işçilerin, ürettikleri karşısında insanca yaşayabilecekleri ücreti almaları gerektiğini ve bunun da annelerinin ak sütü gibi helal olduğuna inandıklarını sözlerine ekledi.

(AA)

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