Hak-İş’ten 15 Temmuz şehitlerine ziyaret

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanvekili Hüseyin Öz ve beraberindeki heyet, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanvekili Hüseyin Öz ve beraberindeki heyet, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret etti. Kur'an okuyup, dua edilen şehitlik ziyaretine Hak-İş Konfederasyonu üyesi 15 Temmuz şehidi Celalettin İbiş'in eşi Miyase ile oğlu Yasin İbiş de katıldı. Kur'an tilaveti ve duaların ardından konuşma yapan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanvekili Hüseyin Öz, "15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimi sırasında o menfur gecede, vatanımız için bayrağımız için demokrasi ve özgürlüğümüz için canlarını hiçe sayan ve şehitlik mertebesine ulaşan kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. O gece onlarca Hak-İş mensubunun da bulunduğu çatışmanın içerisinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Cumhurbaşkanlığı önünde ve bu toprakların her bir karesinde mücadele ederek yaralanan kardeşlerimize de minnet ve şükran ediyoruz. Büyün mensuplarımız o gece Ankara'da ve İstanbul'da darbecilere karşı büyük bir mücadelede bulundular. O mücadele sırasında burada merhum bulunan şehit Celalettin İbiş kardeşimiz Genel Kurmay Başkanlığı önünde, yine Öz İletişim-İş Sendikası kurucularından Ahmet Özsöy ve Ali Karslı kardeşlerimiz Türksat'ı korumak için mücadele ederken ve Hakan Gülşen kardeşimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehitlik mertebesine ulaştılar. Allah bir daha ülkemize ve bu topraklara bir daha böyle bir olayı yaşatmasın. O gece aslında ülkemize dışarıdan bir saldırı yapılmakla beraber ne yazık ki o gece bu ülkenin kaynaklarıyla ordumuzun içerisine yerleşmiş olan hain terör örgütü mensupları bu ülkenin en kutsal değerlerine saldırdılar. O gece Cumhurbaşkanlığını, Meclisi ve özel harekatı bombaladılar. Ama görüyoruz ki o gece milletimizin azmini ve mücadelesini unutmuşlar. Dolayısıyla o gece teşkilat mensuplarımızın da bulunduğu bütün vatandaşlarımız darbecilere karşı canlarıyla mücadele ettiler. O gece şehit olan kardeşlerimizi hiç unutmadık, unutmayacağız" şeklinde konuştu.

Öz, daha sonra 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine tek tek karanfil koydu ve dualar etti.

Kaynak: İHA