HAK-İŞ'ten kadın sendikacı sayısını artırma çalışması

ANKARA (AA) - HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, "Çalışmalar ve üye sendikalarca oluşturulan Kadın Komiteleri ile kadın üye sayısı yüzde 24'lere çıktı. Bugün 700 bin HAK-İŞ üyesinin 170 binini kadınlar oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, kadın sendikacı sayısı artırmak için düzenlenen "Çalışma Hayatı ve Sendikal Hayatta Kadın Eğitim Programı"nın üçüncüsü, Öz Finans İş Sendikasının ev sahipliğinde Mersin'de gerçekleştirildi.

Fatma Zengin, programda yaptığı konuşmada, kadınlara yönelik çalışmaların etkin bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Kadın Komitesi ilk olarak 2007'de kuruldu. O günlerde HAK-İŞ içinde kadın üye oranı yüzde 1 civarındayken yapılan çalışmalar ve üye sendikalar tarafından oluşturulan Kadın Komiteleri ile bu sayı yüzde 24'lere çıktı. Bugün 700 bin HAK-İŞ üyesinin 170 binini kadınlar oluşturuyor." dedi.

HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner, Kadın Stratejisi ve Eylem Planı hazırladıklarını ifade ederek, kadın üyelerin yeterliliklerini geliştirmek ve kapasitelerini artırmak için bu gibi eğitimleri çok önemli bir araç olarak gördüklerini kaydetti.

- "Sendikal faaliyetlerde daha aktif rol almalarını istiyoruz"

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Saim Esken de banka, finans ve sigorta iş kolunda kadın çalışan oranının yüksek olmasına rağmen bu iş kolunda sendikacı kadın sayısının düşüklüğüne dikkati çekti.

Kadın çalışanların sendikalı olması için çalışmalar yaptıklarını belirten Esken, şunları kaydetti:

"Sendikamızın yaklaşık olarak yüzde 41'ini kadın üyelerimiz oluşturmaktadır. Toplu iş sözleşmelerinde kadın çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini korumaya yönelik güncel ve sürekli düzenlemeler yapılması konusunda gereken adımları atma gayreti içindeyiz. Bunun yanında finans sektöründe çalışan sendikalı kadınlarımız için çeşitli sosyal projeler gerçekleştirerek iş hayatında sendikal faaliyetler içerisinde daha aktif rol almalarını istiyoruz."

Programda, "Çalışma Yaşamında Kadın Hakları ve Hukuksal Referanslar", "İş ve Aile Yaşamının Uyumu", "Toplu İş Sözleşmesi", "Sendikal Harekette Kadın ve HAK-İŞ Kadın Komitesi Faaliyetleri" konularında sunumlar yapıldı.

Kaynak: AA