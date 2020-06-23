HAK-İŞ’ten üyelerine ve ailelerine renkli eğitim

Kültür ve sanatın emeğe aktarılmasında önemli bir görev üstlenen HAK-İŞ Konfederasyonu, bu yıl bir ilke imza attı. HAK-İŞ, unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarından birisi olan ve UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan ebru sanatı eğitimleriyle HAK-İŞ üyelerini ve ailelerini ebru sanatıyla tanıştırdı.

HAK-İŞ Kültür-Sanat Komitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla bu yıl ilk kez "Emeğin Renkleri: Ebru" eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitim programına, HAK-İŞ Genel Başkanvekili Osman Yıldız, HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı ve Somut olmayan Kültürel Miras Sanatçısı Sanem Arıkan, ebru sanatı ustası hocalar, üyeler, eşleri ve çocukları katıldı. Eğitim programının açılışında konuşan HAK-İŞ Genel Başkanvekili Osman Yıldız projenin hayata geçmesinden dolayı büyük sevinç duyduklarını belirterek, "Bugün çok sevinçliyiz, aslında bu hafta çok sevinçliyiz. Çünkü Hak-İş Konfederasyonumuz tarafından pek çok projemizi pandemi sürecinde bekletmek zorunda kalmıştık ve bu hafta bütün projelerimizi başlatmış bulunmaktayız. Hak-İş Konfederasyonumuz projeler konfederasyonudur. Her konuyu, her fikri projelere, uygulamaya ve hayata taşıyabilen bir konfederasyondur" dedi.

Yıldız, projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu ebru buluşması projesinden dolayı Kültür Bakanlığımıza ve Kültür Sanat Komitemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kültür Bakanlığımız bu konuda bizlere destek oldular. Konfederasyonumuz çalışma hayatının her alanında olduğu gibi kültür sanat alanında da var olan, iddiası olan bir konfederasyondur. HAK-İŞ Konfederasyonumuz bütün projeleri öylesine şekil olarak yapan bir konfederasyon değil, bunu içtenliğe kavuşturan, sonuç çıkaran, projeleri kendi bünyesinde içselleştiren bir konfederasyondur" ifadelerini kullandı.

"Bugün farklı bir projeyi test etmiş oluyoruz"

Genel Başkanvekili Osman Yıldız, HAK-İŞ Konfederasyonunun bütün çalışanlarıyla birlikte özveri ve sadakatle sayısız projeler ürettiğini ifade ederek, "Konfederasyonumuzun çalışma hayatına, Türkiye'ye, hatta dünyaya model olmaya çalıştığını burada özellikle belirtmek istiyorum. Bugün de çok güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Burada salonumuzun dizaynından, sahnemizin dizaynına kadar sanat boyutuna ne kadar önem verdiğimizi bir kez daha görüyoruz. Bundan da gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu bizim için çok gurur verici bir gün. Biz birçok proje yapan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Ama bugün çok farklısını, yenisini, çok daha güzelini test etmiş oluyoruz. Bunun için ayrı bir keyif içerisindeyiz. Hocalarımızla birlikte üç gün boyunca bu çalışmayı yapacağız. İlk günden itibaren bu projenin tatlı bir telaşa, tatlı bir heyecana dönüşmesini diliyorum" açıklamasında bulundu.

HAK-İŞ Kültür-Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı ise, HAK-İŞ Konfederasyonu Kültür-Sanat Komitesi olarak bu yıl bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Geleneksel sanatların en önemli dalı olan ve UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan ebru sanatına emek penceresinden bakıyoruz" dedi.

Odabaşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl ilk defa gerçekleştirilen ebru projesiyle iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması kapsamında HAK-İŞ üyesi emekçiler, eşleri ve çocuklarının ebru sanatı ile tanışmalarına öncülük ettiklerini belirterek, "Bizler, hayatın her alanında üreten, emek verenler olarak, ebru sanatına emek vermek, ebru sanatındaki emeği görmek istedik" şeklinde konuştu.

"Ebru projemizle emekçilerin sanata yönelmelerine öncülük ediyoruz"

Ebru eğitimleri projesinin iki aşamada gerçekleştirildiğini belirten Odabaşı, "Projemizin ilk ayağında, emekçilerin sanata yönelmelerine öncülük etmeyi, emekçileri farklı sanat dallarıyla buluşturmayı ve emeğin renklerini ebruya yansıtmayı amaçlıyoruz. Projemizin ikinci ayağında ise ebru sanatına gönül vermiş ustaları, ebru sanatçılarını bir çalıştayda bir araya getirerek emek ve haklar bağlamında ebru sanatını konuşmalarını sağlayacak bir platform oluşturduk" dedi.

Odabaşı, HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi olarak, bu yıl 9. Kısa Film Yarışmasını ve ilk defa bu yıl hayata gerçekleştirilecek olan HAK-İŞ Fotoğraf yarışmasıyla merkezinde emek olan faaliyetleri hayata geçirerek sendikal harekette ve emek hareketinde bir sanat damarı açma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

"HAK-İŞ'in bu projesi beni çok gururlandırdı"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı ve Somut Olmayan Kültürel Miras Sanatçısı Sanem Arıkan da HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından başlatılan projede yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Burada herkesin çok heyecanlı olduğunu biliyorum. Bir konfederasyonun, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını korumak için kurulmuş olan sendikanın aynı zamanda kültür ve sanatla birlikte manevi değerlerini de korumak için böyle projeler üretmesi beni son derece gururlandırdı. Buradan Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Burada çocuklarımız, gençlerimiz ve her yaştan insanlarımız var. Özellikle çocuklarımızın ebru ile tanışması bizim için çok önemli. Gelecek nesillere bizim kültürel mirasımızı doğru aktarmamız, gerçeği öğretmemiz çok önemli. Çocuklarımızın sadece bu sanatı yaşatmakta değil, ülkeyi, vatanı ve milleti yaşatmak için kendi kültürlerini öğrenmeye ihtiyaçları var" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Sanatçısı ve Ebru Ustası Ayşegül Akyürek ise ebru sanatının tarihi hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Akyürek, "Ebru 13. yüzyılda ortaya çıkan bu sanat olmakla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu zamanında usta sanatçılar tarafından özellikle değerli kağıtların alt zeminlerini süslemek için kullanılmıştır. Şu anda dünyada "Türk Süsleme Kağıdı" olarak bilinmektedir. Ebrunun en büyük özelliği bir kereye mahsus olarak tek bir eser olmasıdır. Ayrıca ebru insanların psikolojilerine olumlu etki yapmanın yanında kullandığımız bütün malzemeler doğal olarak üretilmekte ve hiçbir kimyasal katkı maddesi içermemektedir" ifadelerini kullandı.

Ayşegül Akyürek, ebru sanatının genç temsilcisi Berfin Su Akyürek tarafından katılımcılara ebru eğitimleri verildi.

Tüm kursiyerler ebru sanatı için hünerlerini sergileyerek ortaya güzel motifler çıkarmaya çalıştılar. Çocukların da katıldığı eğitimde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: İHA