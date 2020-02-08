Hak-Sen’in Ağrı 1970 Spora ziyareti

Hak-Sen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Duman, Ağrı 1970 Sporun futbol takımını antrenmanda ziyaret ederek futbolculara tatlı ikram etti.

Hak-Sen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Duman, Eğitim Hak-Sen Ağrı Şube Başkanı Ertuğrul Babatonguz ve Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar ve Yardımlaşma Derneği (Yurt-Ay Der) Başkanı Recep Çirik ile birlikte, Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. Grup takımlarından Ağrı 1970 Spor futbol takımını yarın kendi sahasında karşılaşılacağı Turgutluspor maçı öncesi antrenmanı sırasında ziyaret ederek teknik heyet ve futbolculara bir süre sohbet etti.

Futbolculara tatlı ikram eden Başkan Duman, yarın oynanacak Turgutlu Spor maçı için futbolculara başarılar diledi. Burada Ağrı 1970 Spor kulübünü ziyaret eden Başkan Duman ve beraberindeki heyet, kulüp yöneticileri ile bir süre görüştükten sonra kulüp binasından ayrıldı.

Kaynak: İHA