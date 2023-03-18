Hakan Akbaş kimdir, nerelidir, ne mezunudur, kariyeri ve mesleği nedir? Hakan Akbaş'ın biyografisi

Uluslararası siyaset uzmanı olan Hakan Akbaş, yapmış olduğu yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek Hakan Akbaş kimdir, nerelidir, ne mezunudur, kariyeri ve mesleği nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte! Uluslararası siyaset uzmanı Hakan Akbaş'ın biyografisi

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Hakan Akbaş kimdir, nerelidir, ne mezunudur, kariyeri ve mesleği nedir? Hakan Akbaş'ın biyografisi 1

Hakan Akbaş, Ticari diplomasi, kamu ilişkileri, yeniden yapılanma, kurumsal değişim yönetimi, iş geliştirme, satın alma ve ortaklıklar, pazarlama ve satış stratejileri ve Ülkeler arası strateji ve uluslararası siyaset uzmanı olan bir kişidir. Hakan Akbaş, yapmış olduğu yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek Hakan Akbaş kimdir, nerelidir, ne mezunudur, kariyeri ve mesleği nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte! Uluslararası siyaset uzmanı
Hakan Akbaş'ın biyografisi.

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