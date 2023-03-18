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Hakan Akbaş kimdir, nerelidir, ne mezunudur, kariyeri ve mesleği nedir? Hakan Akbaş'ın biyografisi
Uluslararası siyaset uzmanı olan Hakan Akbaş, yapmış olduğu yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek Hakan Akbaş kimdir, nerelidir, ne mezunudur, kariyeri ve mesleği nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte! Uluslararası siyaset uzmanı Hakan Akbaş'ın biyografisi
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