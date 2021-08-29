Bankacılık sektörünü yasa boğan vefat haberinin ardından "Hakan Alp kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hakan Alp öldü mü, neden öldü?" soruları merak konusu oldu. Yapı Kredi bünyesinin sevilen ve tanınan isimlerinden Hakan Alp'in neden öldüğü, kaç yaşında olduğu vatandaş tarafından merak ediliyor. Biz de haberimizde Hakan Alp kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hakan Alp öldü mü, neden öldü? Sorularına yanıt verdik. İşte detaylar...

HAKAN ALP KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Hakan Alp 1968 yılında dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazanarak, okul hayatını başarıyla tamamladı.

Üniversite eğitimini tamamlamasının ardından 1991 yılında Garanti Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı görevi ile iş hayatına başladı.

1997-1999 yılları arasında Garanti Bankası’nın Eğitim Müdürü olarak görev alan Hakan Alp, daha sonra Humanitas Doğuş İnsangücü Yönetimi A.Ş.’de 3 yıl boyunca Üst Düzey Yönetici Geliştirme, Mali ve İdari İşler ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini aldı.

2003-2005 yılları arasında Tansaş Perakende Mağazacılık’ta İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı görevini ve 2006 yılında Sütaş’ta İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlendi.

2007 yılında QNB Finansbank bünyesine geçen Hakan Alp, bankada İnsan Kaynakları Grup Yöneticisi olarak çalışmaya başladı. Hakan Alp 2010 yılında QNB Finansbank’ta İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

QNB Finansbank’tan ayrılarak 2018 Ağustos itibariyle Yapı Kredi’nin İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine geçen Hakan Alp, bankadaki organizaysonel gelişim tüm insan kaynakları fonksiyonlarından sorumlu genel müdür yardımcısı oldu

HAKAN ALP ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Hakan Alp, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Hakan Alp'in vefat haberi sosyal medya ve bankacılık sektörü tarafından yıkım etkisi yarattı. Alp'in vefat haberini Para Medya Twitter hesabından duyurdu.